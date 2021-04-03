فيديو .. أستاذ آثار بجامعة الفيوم يوضح سبب نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن وزيرى، أستاذ ورئيس قسم الآثار بجامعة الفيوم، إن نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارات بالفسطاط بمثابة تحدى كبير للدولة المصرية التى حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويات كافة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن عملية نقل المومياوات من المتحف المصرى بعد قرن من الزمن اتخذت فيها جميع الإجراءات العلمية بالإضافة إلى أنها ستخضع لفحص يمتد إلى 14 يوما بعد النقل. وتابع :" أن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مزارالسائحين يضم ما لا يقل عن 100 ألف قطعة"، مؤكدا أن المتاحف الحديثة ستظل نقطة مضيئة فى العالم الأثرى.

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