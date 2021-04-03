جدة - نرمين السيد - تتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة، وبالتحديد من ميدان التحرير، الذى يشهد انطلاق مسار موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وهو الحدث الذى ينتظره الملايين حول العالم، وتنقله مئات القنوات من دول مختلفة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. أول صور من مسرح احتفالات المتحف القومى للحضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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