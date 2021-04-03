منظمة السياحة العالمية: موكب المومياوات يجسد مكانة مصر كمهد للحضارة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطى، أن موكب المومياوات الملكية يعد حدثا دوليا وتاريخيا غير مسبوق يبهر العالم أجمع وينتظره الجميع بشغف وتطلع، يؤكد قيمة ومكانة مصر كمهد للحضارات ومستقبلها كمركزاً حضاريا وثقافيا متفردة على المستوى الدولى





وقال "البطوطى"، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن نقل 22 مومياء ملكية، حدثا غير مسبوق وتاريخيا ويعكس ويجسد مكانة مصر عالميا، ويهم العالم الأجمع ويمثل شيئا عظيما وهاما يتابعه الجميع باهتمام شديد.

وأوضح أنه عندما تم نقل مومياء واحدة كانت تخص الملك رمسيس الثانى فى ثمانيات القرن الماضى إلى فرنسا استقبلها الرئيس الفرنسى فى ذلك التوقيت فى المطار استقبال الرؤساء والملوك، لافتا إلى إن موكب اليوم يضم 22 مومياء ملكية، مما يعكس ويجسد عظمة هذا الحدث تاريخيا.

وأضاف أن ذلك يؤكد عظمة ومكانة مصر على مر عصور التاريخ ومنذ عهد الفراعنة القدماء، كمهد للحضارات وحتى الوقت الحاضر كمركز الإشعاع الحضارى والثقافى والتاريخ، وأن الترتيب والتخطيط المنظم والهائل للحدث الذى سيبهر العالم بما يضم الإضاءة والدعاية الموكب والتصميم، لافتا إلى أن العالم كله ينتظر هذا الحدث التاريخى.

وأشار إلى موكب المومياوات الملكية سيلفت النظر وينقل إلى الإنجازات التى حققتها مصر وما تشهده من تطور ملموس وهائل فى البنية التحتية والمناطق التى يمر بها، ومنها الفسطاط.

كما شدد على إن المومياوات ستنقل إلى متحف الحضارة وعرضها بتقنيات عالمية تتناسب مع قيمة ومكانة ملوك وملكات مصر الفرعونية والتاريخ العريق، وأن هذا الحدث الدولى سيروج ويشجع السياحة الثقافية إلى مصر على المستوى الدولى، مشيرا إلى هذا النوع من السياحة الذى تركز عليه منظمة السياحة العالمية، لأنه يعود بالنفع والفائدة المباشرة على المجتمعات المحلية.