الملك سقنن رع يقود موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف عزت، فى تصريحات تلفزيونية، أن الرحلة الذهبية ستنطلق من متحف القاهرة أحد أكبر المتاحف حول العالم، لتجوب 22 مومياء ملكية شوارع القاهرة فى طريقها إلى متحف الحضارة وسط حضور إعلامى كبير محلى وعالمى.
ولفت عزت، إلى أن أكثر من 500 قناة ستنطلق الحدث العالمى.
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