تصميمها على شكل مقبرة فرعونية..معلومات عن المحطة الأخيرة للمومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وتبلغ مساحتها نحو 400 متر، ومجهزة على أحدث الطرز العالمية، وسيتم عرض مومياء الملك بالإضافة إلى مقتنياته وبعض القطع الآثرية التى تحكى تاريخ فترته.

تم تصميمها على شكل مقبرة فرعونية، تأخذ الشكل الخارجى لمقابر وادى الملوك بالأقصر لونها أسود، ومن خلالها يتم تقديم عرضًا بانوراميا لشكل العالم الآخر وفق خيال المصرى القديم