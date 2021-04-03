فيديو.. الاستعدادت الأخيرة للموكب الذهبى قبل نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو، التى نشرته الإعلامية عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، سيارات الموكب وهى تستعد للدخول إلى المتحف المصرى من أجل نقل المومياوات الملكية، قبل لحظات من انطلاق الحدث الهام الذى يتابع العالم أجمع من خلال 500 قناة فضائية محلية وعالمية.

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