فيديو: موكب الملوك.. رمسيس الثانى صاحب أقدم معاهدة سلام فى التاريخ

تتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة، وبالتحديد من ميدان التحرير، الذى يشهد انطلاق مسار موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وهو الحدث الذى ينتظره الملايين حول العالم، وتنقله مئات القنوات من دول مختلفة.
وعرضت قناة المحور فيديو قصة للملك رمسيس الثانى، صاحب أقدم معاهدة سلام فى التاريخ، حيث عقد معاهدة السلام مع الحيثيين والتى تعد من أولى معاهدات السلام فى التاريخ، وقاد معركة قادش، وآثاره تجوب كل أنحاء مصر، مثل معبدى أبى سمبل، وآثاره فى الأقصر والوجه البحرى، وحكم مصر 67 عاما، ولديه عدد مهول من الأبناء، حوالى 91 أبنا وابنة، وهو صاحب أكبر أسرة ملكية.
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وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصرى فى ميدان التحرير، الذى سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التى تتوسطه حاليًا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية، ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط.
ويشارك فى هذا الحدث عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة يسرا وسوسن بدر، وأحمد السقا وأحمد عز من نجوم مصر والعالم العربى.
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