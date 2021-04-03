فيديو: كبسولة النيتروجين.. تقنية مصرية لحفظ مومياوات ملوك مصر

وفى مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أوضح إسماعيل أنه سيتم نقل المومياوات الـ22 والـ17 تابوتا، بوضعها على حوامل من معدن تم تصنيعها فى أمريكا حتى لا تتفاعل مع جسد المومياء، ثم ستنقل فى كبسولات معزولة نيتروجينيا بدرجة حرارة ورطوبة حتى لا تنفجر.
وبين أنه تم استخدام أجود الخامات فى العالم، وهى جميعها مواد خاملة كيميائيا، لضمان عدم تفاعلها مع المومياء، وهو ما كان يحدث من قبل، ويتسبب فى تفتت المومياء أو تسببها فى ضرر للجلد أو الدعامات الداخلية للمومياء أثناء عملية النقل، وحتى وصولها ووضعها بداخل فتارين العرض المجهزة بداخل متحف الحضارة وهى خالية من الأكسجين.
وشرح إسماعيل مواصفات "الكبسولة النيتروجينية"، مؤكدا أنها عبارة عن غاز خامل، والجهاز يفصل النيتروجين عن الهواء، وستوفر نقاء كاملاً حول المومياء يقى شر ما كان يحدث من قبل الابتكار حتى لا تتأثر المومياء بأى عوامل بيئية.
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