استعدادات مكثفة فى الدقهلية لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات المُكثفة لاستقبال شهر مضان المبارك، مشددا على ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن، وتعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية وفقا لخطة قطاع التموين لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز خلال الشهر الكريم.





وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، ضرورة تعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف الحملات المشتركة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين، ومتابعة تنفيذ حملات المرور من قبل اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ للمرور على الأسواق والمحلات والمخازن والمتاجر ومتابعة انضباط الأسواق لحماية المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، واستمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع القمامة فى نطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى، فضلا عن التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف لتكثيف الحملات المرورية وضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وسائقى التاكسى بالتعريفة المُقررة وعدم استغلال الركاب، وتنسيق رؤساء الوحدات المحلية مع قطاع الصحة لرفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أى حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى فى قطاعات المرافق (المياه - والصرف الصحى - والكهرباء - والغاز) وأن يستمر العمل فى جميع قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأكد أهمية تشكيل غرف عمليات فى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بغرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى طوارئ والتجاوب معها فورا.