جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، إنها تفتخر بانتمائها للحضارة المصرية العريقة، مشيدة بحجم العمل والجهد الذى قام به المصريون لإبهارِ العالمِ فى تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة، وهى موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "تحتفى مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، فى مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التى قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ فى تقدُّمها وازدِهارها". وأضافت: "أفتخرُ بانتمائى لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذى قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ فى تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى عن موكب الملوك: أفتخر بانتمائى لتلك الحضارة العريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.