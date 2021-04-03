عظيم وتاريخى.. العنانى يتحدث عن اليوم الملكى

وأوضح "العناني"، أن الموكب سينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم بحضور سياسى ودبلوماسى على أعلى مستوى، كما سيشارك فيه نخبة من المفكريين والكتاب والفنانين والسياسيين والإعلاممين من كل العالم، وسيتم نقله عبر أكثر من 200 قناة ووكالة إخبارية، فضلا عن 400 محطة فضائية محلية وعربية.
وتابع العنانى أن وفدا من اليونسكو سوف يحضر فعاليات نقل الممياوات التى ستستغرق ساعة ونصف على الأقل، فيما ستجرى عملية عرض الممياوات فى القاعة الملكية الكبرى فى متحف الحضارة خلال الجزء الثانى من الاحتفالية التاريخية.
وأضاف: " نحن نوجه رسالة للعالم أجمع وليس المصريين فقط، تابعوا هذا الحدث المصرى التاريخى العظيم وتمتعوا بعظمة هذه الحضارة، ورسالتنا أن مصر آمنة ومستقرة وندعو الجميع إلى زيارتها"، مؤكدًا أن الحفل سيشهد ترويجا للعديد من المناطق الآثرية المصرية من خلال عدة فاعليات وعروض فنية ستقدمها الفرق الشبابية المشاركة فى الاحتفالية.
وحول التجهيزات التى شهدها متحف الحضارة المصرية فى الفسطاط، خلال الفترة الماضية، قال:" إن المتحف سيكون تحفة معمارية وتاريخية، ومكان يليق بعظمة القطع الأثرية التى سيتم إيداعها به، مشيرا إلى أن القاعة الكبرى، التى تم تجهيزها لاستضافة الملوك والملكات، من أجمل القاعات الملكية فى العالم وستبهر الجميع، مشيرا إلى أن المتحف سيكون متاح لزيارة الجمهور بداية من 18 أبريل الجارى.
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