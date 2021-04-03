دوت الخليج يرصد اللحظات الأخيرة قبل نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - يشهد اليوم السبت، وبعد ساعات قليلة، خروج 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء الذين سطروا تاريخ البشرية، من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يتم التجهيز والإعداد والترويج له منذ ما يقرب من عامين.





ورصدت كاميرا "دوت الخليج" جولة جديدة من ميدان التحرير قبل ساعات من بدء الحفل المهيب لنقل المومياوات من داخل المتحف المصرى الليلة. وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصرى فى ميدان التحرير، الذى سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التى تتوسطه حالياً، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية، ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولاً إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

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