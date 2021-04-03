انت الان تتابع تفاصيل خبر شوارع القاهرة تستعد لعرس نقل المومياوات الملكية بمقرها الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم السبت الموافق 3 من أبريل 2021، الحدث الأقوى في مصر، حيث تستعد شوارع القاهرة لاستقبال حدث تاريخي فريد ومميز ألا وهو نقل المومياوات الملكية من مقره القديم المتحف المصري، إلي مقرها الجديد بمدينة الفسطاط، في موسم أشبه بالعرس الملكي للمومياوات، وزفها إلي مقرها الجديد بمتحف الحضارة المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستستغرق عملية نقل المومياوات الملكية من 40 – 45 دقيقة، ويضم العرس الملكي، عدد 17 تابوت، بالإضافة لعدد 22 مومياء فرعونية أخري بالإضافة لعدد من ملوك وملكات الدولة الفرعونية في العصور السابقة نذكر منهم الملك أحمس وزوجته نفرتاري، ميريت أمون، الملكة حتشبسوت، الملك سيتي الأول، الملك سقنن رع، الملك رمسيس التاني.

المشاهير والموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية

وسيمر موكب المومياوات الملكية الفرعوني، أولا بميدان التحرير ثم سُوَر مجري العيون، إلي أن يصل الموكب متحف الحضارة المصرية.

وسيضم الموكب العديد من المشاهير المصريين نذكر منهم مني زكي، أحمد حلمي أسر ياسين ويسرا وحسين فهمي، كما تم دعوة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكا وذلك تلبية لدعوة وزير السياحة له لحضور الموكب.

وعلي الصعيد العالمي وباعتبار ذلك الحدث ليس خاص بمصر فقط بل هوا حدث عالميا، ستقوم العديد من القنوات العربية والعالمية ببث نقل ذلك الحدث مباشرا، عددها 400 قناة تلفزيونية بإلاضافة إلي العديد من القنوات المصرية والتي سيكون لها حق البث للموكب ويمكنك مشاهدة الموكب عبر رابط الذي توفر وزارة السياحة عبر موقعها على قناة اليوتيوب.

بالنسبة لأسعار التذاكر المتحف القومي للحضارة 60 جنيه للزائر المصري، 30 جنيه للطالب المصري، 200 للسائح الأجنبي، 100 جنيه للطالب الأجنبي.