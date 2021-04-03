/625470/بحضور-قيادات-شعبية-وتنفيذية-مؤسسة-الفاروق-تحتفل-بيوم-اليتيم

نظمت مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب والعمل الخيري بمحافظة أسيوط احتفالية كبري بمناسبة يوم "اليتيم" تحت شعار يوم "أحنا بنحبك" بحضور عدد من الأطفال بمقر نادي الأطباء بمدينة أسيوط، وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وألعاب ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا ووجبات غذائية.

برنامج الاحتفال بيوم اليتيم

وأكدت الدكتورة عبير فاروق مراد رئيس مجلس الأمناء، على ضرورة الاهتمام بالأيتام وحسن رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم بمختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين بالمجتمع.

فرص حياة كريمة للأطفل الايتام

وأشارت الدكتورة فاروق إلى أن مؤسسة "الفاروق" تسعي لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم وأن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، وذلك فرض على الجميع وواجب لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

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وأضافت رئيس مجلس الأمناء أن الاحتفال يهدف لإدخال البهجة والسعادة على قلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم البريئة وذلك في إطار التواصل المجتمعي والاهتمام بقضايا المجتمع.

من جهته أكدت فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز أمين "بيت العائلة المصرية" بأسيوط على فضل رعاية اليتيم التي حث عليها الدين وأن القدوة الحسنة في ذلك سيدنا "محمد صلى الله عليه وسلم" الذي ولد يتيماً وقاد العالم بخلقه وأن الأيتام سيظلون دائما موضع رعاية وعناية واهتمام ويحظون بكل تقدير من الجميع.

حضر الاحتفالية مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية وفضيلة الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

هذا وتحتفل الدولة المصرية بيوم اليتيم في الجمعة الاولي من شهر ابريل ، لمساندتهم والوقوف بجانبهم والتخفيف من اعباء الحياة عليهم ، والتخفيف من حدة ام فقد الاباء ، حيث تتعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى كفالة الايتام وتعليمعم ، والاهتمام بهم لان هذا يعد حق من حقوقهم على الدولة ، كذلك الدولة لا تدخر جهدا فى الاعتناء بهم . ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم:- (أنا وكافِل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا)، رواه البخاري.