دوت الخليج يرصد رحلة الأجداد الذهبية إلى متحف الحضارات

/625477/تحيا-مصر-يرصد-رحلة-الأجداد-الذهبية-إلى-متحف-الحضارات

باللغة العربية والإنجليزية يُطلق موقع دوت الخليج الإخبارى، بث مباشر، لعرض مسيرة الرحلة الذهبية للأجداد التى تنطلق من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارت، الواقع بحي مصر القديمة بعين الصيرة.

موقع دوت الخليج معكم لحظة بلحظة لتغطية الحدث العالمي

لن يفوت موقع دوت الخليج الإخبارى، هذا الحدث التاريخي، بل سيكون فى الموعد لعرض كل التفاصيل المتعلقة بانتقال المومياوات الملكية، فى حضور أكثر من 400 قناة عالمية، والذى سينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة.

رحلة الأجداد

رحلة الأجداد الذهبية هو حدث عالمي فريد، يعكس قدرة مصر على صنع المستحيل، إذ يمزج بين روعة الحاضر المصري، وعبق التاريخ، فى رحلة درامية تعكس عظمة المصريين القدماء.

أيها السادة القراء نحن أمام أكبر جولة سياحية فى تاريخ مصر خلال السنوات الأخيرة، فهؤلاء الملوك والملكات، تمتد أعمارهم لأكثر من 3000 عام، ليستحقوا أن يحتفى بهم ابنائهم بتباهى وفخر، فى مشهد جليل واستثنائى.

بعد دقائق سنكون أمام ملوك مصر الشامخين، الذين تحدوا المعتدين وأسسوا قواعد العدل والمساواة، فعراقة التاريخ الرابض فى الأهرامات والمعابد سيظل دليلًا على عظمة هذا الشعب الذى آمن بربه ووطنه.

أمل عمار وإسلام ناصر مقدمى برامج دوت الخليج، سيكونان فى الموعد لعرض رحلة الملوك، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات، فانتظرونا.