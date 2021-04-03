/625479/الرئيس-السيسي-اتطلع-لاستقبال-الملوك-والموكب-التاريخي-دليل-على-عظمة-الشعب

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منشور له تعليقًا على الحدث التاريخي لنقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات، والذى تلقى العديد من القنوات العربية والعالمية عليه.

الرئيس السيسي: بكل فخر واعتزاز نتطلع لاستقبال الملوك والملكات

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” بكل الفخر والاعتزاز اتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتابع الرئيس السيسي قائلًا:” إن هذا المشهد المهيب دليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.

وأختتم حديثه:” إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه، طريق البناء والإنسانية.

دقائق وينطلق الموكب الملكى المهيب، الذى ينتظره العالم، حيث يتحرك 22 ملك وملكة، فى مشهد تاريخي واستثنائي ينتظره العالم أجمع.