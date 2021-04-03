/625486/السيدة-انتصار-السيسي-الموكب-الملكي-يعبر-عن-عظمة-الحضارة-العريقة

علقت السيدة انتصار السيسي، على الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارات بحي الصيرة بالفسطاط، بمصر القديمة.

انتصار السيسي: موكب الملوك يعبر عن عظمة تلك الحضارة

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” تحتفي مِصرُ، اليوم، بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها”.

وتابعت انتصار السيسي “أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة”.

ينطلق الموكب التاريخي الذى ينقل 22 ملك وملكة من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارات، خلال الدقائق المقبلة، فى مشهد مهيب ينتظره العالم.

هذا ويستعرض موقع دوت الخليج الإخبارى، رحلة نقل الملوك، وذلك باللغة العربية والإنجليزية، لتقديم وجبة دسمة بشأن الموكب الملكي.