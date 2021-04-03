/625471/صحوة-بالدوري-الإيطالي-بقوة-بعد-التوقف-الدولي

استعاد الدوري الإيطالي الممتاز انفاسه بعد فترة التوقف الدولي، في أول انطلاقاته في الجولة الـ 29، بين نابولي وكروتيني، وجنوي وفيرونتينا، وبينفينتو وبارما، وساسولو وروما، لاتسيو وسبيزيا، أتالانتا وأودينيزي، وكالياري وهيلاس فيرونا.

انتهت مبارات نابولي وكروتوني في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز، لصالح نابولي برباعية مقابل ثلاث أهداف.

سجل هدف نابولي الأول لورينزو انسيني في الدقيقة الـ 19، وجاء بالهدف الثاني فيكتور أوسيمين في الدقيقة 22، وسجل الهدف الثالث درايس ميرتينز 34، وسجل الهدف الرابع لورينزو في الدقيقية الـ 72 من عمر المباراة.

في سجل أهداف نادي كروتوني سجل اللاعب سيمون توانكو الهدف الأول في المباراة في الدقيقية 25، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 48، وسجل الهدف الثالث للفريق اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

حسم التعادل مباراة جنوي وفيرونتينا بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز، سجل هدف فريق جنوي مانوي ديسترو في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، وسجل هدف فيرونتينا دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الت 23 من عمر المباراة.

مباراة بنفيتو وبارما

حسم التعادل الإيجابي مباراة بنفيتو الفوز وبارما، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز، سجل الهدف الأول لبنفيتو اللاعب كميل غليك في الدقيقة الـ 23 وجاء بالهدف الثاني أرتور ليونيتا في الدقيقة الـ 67، وسجل هدفين بارما جاسمين كوريتش، ودينيس مان.

انتهت مباراة فريق روما وساسولو، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في الدوري الإيطالي الممتاز، في لقاء الجولة الـ 29.

في جانب أخر حقق لاتسيو الفوز علي سبيزيا، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز.

خطف نادي أتالانتا ثلاث نقاط من نادي أودينيزي، بعد الفوز في مباراة الدور الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

حقق نادي هيلاس فيرونا الفوز علي نادي كالياري بهدف نظيف دون رد، في لقاء الدور الـ 29 من الدوري الإيطالي الممتاز.