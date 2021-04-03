/625473/رانيا-يوسف-عن-موكب-المومياوات-الملكية-لينحني-التاريخ-إلى-مصـر

سيطرت حالة من السعادة والفخر على جميع نجوم الفن والمواطنين المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، في انتظار موكب المومياوات الملكية الذهبية الضخم.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة رانيا يوسف في يوم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

رانيا يوسف تشيد بموكب المومياوات الملكية

كتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: "اليوم العظيم الذي نقف نحن أحفاد الفراعنة نستقبل فيه أجدادنا في موكب مهيب ينتظره العالم بالكامل".

وتابعت رانيا يوسف: "لينحني التاريخ إلى مصـر، ومثلما قال نجيب محفوظ: مِصْرُ ليست دولةً تاريخيّةً، مِصْرُ جاءَتْ أولًا ثم جاء التاريخُ".

موكب المومياوات الملكية الذهبية

يشارك العديد من نجوم الفن في موكب نقل المومياوات الملكية الذهبية، وعلى رأسهم: الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، والكينج محمد منير، وهند صبري، وغيرهم العديد في الأحدث الأضخم على مستوى العالم.

ينطلق موكب المومياوات المصرية، اليوم السبت، مع غروب الشمس، و يستغرق نقل 22 مومياء من 40 دقيقة حتى 45 دقيقة، لنقلهم من المتحف المصري إلي متحف الحضارة، حيث يضئ ميدان التحرير والمسلة والمباني التي تقبع حولها، ووجهات المباني الواقعة في طريق الموكب حتى الوصول إلى المتحف القومي.