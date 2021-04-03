/625474/منافس-الأهلي-في-دور-الـ8-من-دوري-الأبطال-بعد-الصعود-رسميا

ضمن الأهلي التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق تعادلا مثيرا أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلي كثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، رفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 إنتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة سبقت للفريق التنزاني في دور المجموعات من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور القادم أحد أندية المراكز الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة:

الوداد البيضاوي المغربي

صن داونز الجنوب إفريقي

الترجي التونسي

وسجل رمضان عجب لاعب المريخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة طولية من مخالفة من وسط الملعب لصالح المريخ، على رأس رمضان عجب الذي سددها رائعة موجهة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد الشناوي لصالح الأهلي.

.أحرز سيف الدين تيري لاعب المريخ الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد تمريرة رائعة من توني إدجوماريجوي إلى سيف الدين تيري الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي وسجل كرة رائعة داخل الشباك.

أهداف الأهلي و المريخ السوداني

وسجل بدر بانون لاعب الاهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى المريخ، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

سجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لفريقه في مرمى المريخ السوداني، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق محمد مجدي أفشة على رأس ياسر إبراهيم سددها رائعة داخل الشباك.

ودخل الأهلي مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف .

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء لمباراة المريخ السوداني كلا من: علي لطفي سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، والتر بواليا.