تزامنًا مع موكب نقل المومياوات..محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة من التابوت..فيديو

/625475/تزامنا-مع-موكب-نقل-المومياواتمحمد-رمضان-يطرح-برومو-أغنيته-الجديدة-من-التابوتفيديو

نشر الفنان محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة "غاوي نكش" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وبشكل تشويقي علق رمضان علي الفيديو قائلاً: "قريباً.. غاوي نكش"، ولاق البرومو إعجاب العديد من متابعيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البرومو الأول لأغنية محمد رمضان الجديدة "غاوي نكش"، حيث حرص رمضان على طرح البرومو اليوم تزمنًا مع الحدث التاريخي لنقل المومياوات الملكية.

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة من التابوت

ظهر رمضان خلال مقطع الفيديو أثناء خروجه من التابوت بزي فرعوني، وهو ما يدل على ذكاء رمضان في اختيار التوقيت المناسب لطرح البرومو ليلفت أنظار جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا، في اليوم ذاته الذي يتم فيه نقل المومياوات الملكية.

جاءت كلمات البرومو كالتالي: "اسمع يبني أنت وهو.. دي اللحظة اللي استنتوها فيه مني نسخة واحدة كلهم بيقلدوها".

أعمال محمد رمضان المقبلة

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان يستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2021 بتصويره مسلسل "موسى"، ويشاركه في بطولة العمل نخبة من الفنانين منهم: سمية الخشاب، منذر ريحانة وتارا عماد، العمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن رمضان شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه في البطولة أحمد زاهر، روجينا وادوارد وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.