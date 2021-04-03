/625468/تعرف-على-ترتيب-مجموعة-الأهلي-بعد-التعادل-مع-المريخ

استطاع النادى الأهلي منذ قليل أن يحقق التعادل مع نظيره المريخ السودانى في الدقائق الأخيرة، بنتيجة هدفين لمثلهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

أهداف مباراة الأهلي والمريخ السوداني

سجل المريخ الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين بعد كرة طولية من مخالفة من وسط الملعب لصالح المريخ، على رأس رمضان عجب الذي سددها رائعة موجهة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد الشناوي لصالح الأهلي .

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين ضرب المريخ بالثاني تمريرة رائعة من توني إدجوماريجوي إلى سيف الدين تيري الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي وسجل كرة رائعة داخل الشباك .

سجل بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء .

وتعادل الأاهلي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بالدقيقة الخامسة والتسعين بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق محمد مجدي أفشة على رأس ياسر إبراهيم سددها رائعة داخل الشباك .

ترتيب مجموعة الأهلي

بعد فوز سيمبا التنزانى على فيتا كلوب، وتعادل الأهلى امام المريخ السودانى ، تعرف على ترتيب المجموعة :

يظل سيمبا التنزانى في صدارة المجموعة بمجموع 13 نقطة .

يليه اللأهلى في المركز الثانى بمجموع 7 نقاط .

في المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط .

في المركز الرابع المريخ بعدد 4 نقاط .

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أحداث مباراة سيمبا التنزانى وفيتا كلوب

تألق سيمبا التنزانى امام فيتا كلوب ليحرز 4 اهداف مقابل هدف وحيد

الهدف الأول لويس ميكويسونى في الدقيقة 30 ، الثانى كليتوس شاما في الدقيقة 45 ، الثالث لارى بواليا في الدقيقة 66، الرابع كليتوس شاما ايضا في الدقيقة 84 .