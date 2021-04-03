/625476/دورتموند-يواصل-نزيف-النقاط-في-الدوري-في-غياب-هالاند-عن-التهديف

يستعيد الدوري الألماني الممتاز عزف نغماته في الساحرة المستديرة، ليشهد علي أول مباريات الدوري بعد التوقف الدولي، بين بروسيا دورتيوند وآينترخت فرانكيفورت، وبايرن ليفركوزن وشالكه، وفولفيسبورج وكولين، وماينيز وأرمينيا بيليفيلد، وأوجسبورج وهوفينهايم.

انتهت مباراة بروسيا دورتيوند وآينترخت فرانكيفورت لصالح فرانكيفورت بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 27 من الدوري الألماني الممتاز. حقق فريق بايرن ليفركوزن الفوز علي شالكه بثنائية مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 27 من انطلاقة الدوري الألماني الممتاز. خطف فريق فولفيسبورج الفوز من كولين بهدف نظيف دون رد، في لقاء الجولة الـ 27 من الدوري الألماني الممتاز. حسم التعادل مباراة وماينيز وأرمينيا بيليفيلد بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 27 من الدوري الألماني الممتاز. حصد فريق أوجسبورج ثلاث نقاط في الدوري الألماني الممتاز من فريق هوفينهايم في لقاء الجولة الـ 27، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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