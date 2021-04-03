/625478/تعليق-فكاهي-من-الفنان-محمد-ثروت-على-موكب-المومياوات-الملكية
علق الفنان محمد ثروت بروح الفكاهة الموجودة داخله على موكب المومياوات الملكية الذهبية الذي ينتظره العالم أجمع.
دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد ثروت على موكب المومياوات الملكية، الذي تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
محمد ثروت يعلق على موكب المومياوات الملكية
نشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة تجمعه مع الفنانة هنا الزاهدمن مسلسل "الواد سيد الشحات" وهما يرتديان ملابس فرعونية، معقبًا عليها قائلًا: "يارب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا".
يترقب العالم موكب نقل المومياوات الملكية، حيث من المقرر أن يتم نقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات "18 ملك و4 ملكة" من المتحف المصري بالتحرير، ويشارك في الموكب العديد من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز ونيللي كريم ومنى زكي وحسين فهمي، وأحمد حلمي، ومنى زكي.
الجدير بالذكر، أن العالم ينتظر تلك اللحظة الفريدة من نوعها لنقل المومياوات الملكية وأصحاب الحضارة الفرعونية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، خلال الدقائق القادمة في موكب ضخم.
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