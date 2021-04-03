/625480/موسيماني-يتحدى-الجميع-الأهلي-لا-يخشى-أحد-والمريخ-لم-يستغل-كل-الفرص

اكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على قوة أسم المارد الأحمر داخل إفريقيا وأنه لا يخشى مواجهة اي منافس في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب مباراة المريخ السوداني: " تأكد صعود الفريق بعد التعادل للدور القادم الصعب مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وتابع موسيماني: " شاهدنا خلال مباراة اليوم أهداف رائعة ، والمباراة في أغلبها كانت رائعة ، كل فريق كان لع أغلبيى خلال أحداث شوط من الأشواط".

موسيماني بعد مباراة الأهلي و المريخ السوداني

وعن فرص المريخ السوداني قال موسيماني: " كنت أعرف أن المباراة لم تنتهي بعد، وركلة الجزاء التي تصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق كان من الممكن أن تؤثر علينا و المريخ كان بإمكانه أن يسجل المزيد من الأهداف".

وأكد موسيماني عن المنافس المحتمل من الدور القادم: "الأهلي فريق كبير ولديه 9 بطولات، لا نخشى أي منافس في الدور القادم، ولكننا نحترم جميع المنافسين".

وصعد الأهلي كثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، رفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 إنتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة سبقت للفريق التنزاني في دور المجموعات من دور المجموعات.

وسجل رمضان عجب لاعب المريخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة طولية من مخالفة من وسط الملعب لصالح المريخ، على رأس رمضان عجب الذي سددها رائعة موجهة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد الشناوي لصالح الأهلي. . أحرز سيف الدين تيري لاعب المريخ الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد تمريرة رائعة من توني إدجوماريجوي إلى سيف الدين تيري الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي وسجل كرة رائعة داخل الشباك.

وسجل بدر بانون لاعب الاهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى المريخ، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

سجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لفريقه في مرمى المريخ السوداني، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق محمد مجدي أفشة على رأس ياسر إبراهيم سددها رائعة داخل الشباك.