/625487/ريال-مدريد-يقتنص-ثلاث-نقاط-في-الدوري-علي-حساب-إيبار

انتهت مباراة ريال مدريد وإيبار، لصالح الفريق الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف الأول لفريق ريال مدريد ماركو أسينسو في الدقيقة الـ 41 من عمر المباراة، من خلال تمريرة رائعة من البرزيلي كاسيميرو من منتصف الملعب لأسينسيو الذي انطلق خلف المدافعين ثم سدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

سجل الهدف الثاني للفريق الملكي الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة الـ 73 من عمر المباراة، من خلال توغل فينيسيوس جونيور بالكرة بمهارة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ثم ارسل تمريرة عرضية متقنة قابلها بنزيمة برأسية مرت على يسار الحارس ديميتروفيك داخل الشباك.