/625483/مؤمن-زكريا-يشارك-في-نهائي-كأس-الخليج-العربي

تلقى مؤمن زكريا، لاعب الفريق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، دعوة من أجل حضور لقاء التتويج بدوري كأس الخليج من دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة.

وأكد يعقوب السعدي، المسئول الإعلامي في دولة الإمارات العربية، عن مشاركة مؤمن زكريا لاعب الأهلي و المنتخب المصري السابق في بطولة كأس الخليج العربي ضمن سعى الرباطة في توصيل معاني الحب والوفاء لكافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم لاعب الأهلي السابق.

وكتب يعقوب السعدي عبر الحساب الشخصي لموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بدعوة من رابطة المحترفين الاماراتية يشارك نجم الكرة المصرية "الحراق "مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج العربي".

مؤمن زكريا يظهر في كأس الخليج العربي

وتابع السعدي عبر توتير: "هي دعوة مليئة بالرموز والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والوفاء والتقدير لنجم طالما اسعد الجماهير .. فاهلا بك في دولة الحب والوفاء".

وفي هذا الإطار شارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي في تسليم جوائز دوري أبطال إفريقيا العام الماضي أمام الزمالك، في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بعد التغلب على مناسه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في نفس السياق ضمن الأهلي التأهل لدور الثمانية من من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق تعادلا مثيرا أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي الصعود للدور القادم كثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، رفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 إنتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة سبقت للفريق التنزاني في دور المجموعات من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور القادم أحد أندية المراكز الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة: الترجي التونسي الوداد البيضاوي المغربي صن داونز الجنوب إفريقي

وسجل رمضان عجب لاعب المريخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بعد كرة طولية من مخالفة من وسط الملعب لصالح المريخ، على رأس رمضان عجب الذي سددها رائعة موجهة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد الشناوي لصالح الأهلي.