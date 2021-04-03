مصطفى محمد يزين تشكيل جالطة سراي الرسمي

ظهر مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي اليوم في التشكيل الرسمي للفريق التركي، لمواجهة فريق هاتاي سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز .

تشكيل جالطة سراي اليوم وأعلن منذ قليل فاتح تريم التشكيل الرسمي لفريق جالطة سراي التركي اليوم : في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا . خط الدفاع: الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير . خط الوسط: الوسط: أوجينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديز - هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي . خط الهجوم: الهجوم: مصطفى محمد .

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