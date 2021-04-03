أخبار مصرية

صور جوية للحظات ما قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية

0 نشر
أحمد جاد 2021-04-03 18:53 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، صورًا جوية ما قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى، إلى متحف الحضارة.

صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية
صور جوية


ويظهر فى الصور، مدى جمال القاهرة التى استعدت لنقل مومياوات 22 ملكة وملكة من أشهر ملوك مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور جوية للحظات ما قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا