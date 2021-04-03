صور جوية للحظات ما قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، صورًا جوية ما قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى، إلى متحف الحضارة.



جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، صورًا جوية ما قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى، إلى متحف الحضارة.

ويظهر فى الصور، مدى جمال القاهرة التى استعدت لنقل مومياوات 22 ملكة وملكة من أشهر ملوك مصر.

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