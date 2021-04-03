صور.. السيسى يتفقد صالة العرض المركزية بالمتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - ويفتتح الرئيس السيسى القاعة المركزية، ومدخل المومياوات الملكية القادمة من متحف التحرير. وتنطلق فى هذه الأثناء رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة، ويشهد الموكب التاريخى نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكاً و4 ملكات ويتم بث الحدث مباشرةً على الهواء.

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