عاجل.. الرئيس السيسى يفتتح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأودرى أزولاى مدير عام منظمة "اليونسكو".

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى قد قال - فى تصريحات سابقة - أنه سيتم نقل 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20" ، وذلك بموكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالفسطاط.

وأوضح العنانى أن هذه المومياوات هى ملوك الدولة الحديثة جاءت من خبيئة الدير البحرى بجوار معبد الدير البحرى غرب الأقصر، وكذا مقبرة أمنحتب الثانى رقم 35 فى وادى الملوك، مضيفا" أنهم أربع سيدات منهم الملكة حتشبسوت والملكة أحمس نفرتارى أم الملكة أمنحتب الأول، علاوة على مومياء قنن رع الذى بدأ حرب الهكسوس ومومياء نجله أحمس الذى طرد الهكسوس".

ونوه إلى نقل المومياء حدث ينتظره العالم أجمع، وهى رسالة لكى يرى العالم مدى احترامنا لتاريخنا ، مضيفا أننا سننقل المومياء فى موكب سيشاهده العالم، موضحا أن هناك أكثر من 200 قناة أجنبية طلبوا التصوير على الهواء.

جدير بالذكر أن مسار موكب المومياوات الملكية يبدأ تحركه من المتحف المصرى بالتحرير، ثم يمر أمام مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.

وعقب ذلك، يغادر الموكب ميدان التحرير ويتجه إلى ميدان سيمون بوليفار فى جاردن سيتي، ثم يتوجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى يصل إلى قصر العينى، ومنه إلى سور مجرى العيون.

ويسير موكب المومياوات الملكية حتى يصل إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى يصل لمحطته الأخيرة وهى المتحف القومى للحضارة المصرية.