عاجل.. الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم السبت، إلى شرح مفصل عن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية، من الدكتور خالد العنانى، ، لدى وصوله إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وافتتاحه رسميا.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء اليوم، قبيل انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة. وأجرى الرئيس السيسى بصحبة وزير السياحة والآثار جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، كما حضر أيضا كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومديرة اليونسكو. وفى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كتب الرئيس السيسى: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية".

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