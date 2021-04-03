فيديو .. معلومات وحكايات عن ملوك الرحلة الذهبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "ON E"، قالت طه، إن معظم المومياوات الملكية التى يتم نقلها اليوم، تم اكشتافها فى خبيئتين بالأقصر إحداهما فى الدير البحرى، وخبيئة فى وادى الملوك.

وتنطلق فى هذه الأثناء رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة، ويشهد الموكب التاريخى نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكاً و4 ملكات ويتم بث الحدث مباشرةً على الهواء.