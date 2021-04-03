جدة - نرمين السيد - أهدى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مستنسخ للملك الذهبى توت عنخ آمون، وهو يقتل الشر لتأسيس دولة قوية، وهى القطعة رقم 1 من البازار الرسمى لمصنع المستنسخات الآثرية.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء اليوم، فى مبنى الاستقبال بالمتحف، قبيل انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة. كما أهدت وزارة السياحة والآثار الرئيس التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، استعدادا لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير السياحة والآثار يهدى السيسى أول مستنسخ للملك توت عنخ آمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.