بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - أولًا - المنتدبون بالديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ثانياً: مفتش دعوة ندبًا بالمديرية أو إحدى الإدارات التابعة لها وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية لمدة ستة أشهر، ويتم النظر فى تسكين من تثبت كفاءته فى العمل فور انتهائها، وعلى أن يتسلم العمل بالإدارة التى بها عجز من المفتشين وفق رؤية مدير المديرية.



ثالثًا: رئيس قسم ندبًا بالمديرية أو بإحدى الإدارات التابعة للمديرية التابع لها حسب الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية، ويتم تسكين من تثبت كفاءته فى إدارة المهام الموكلة إليه بعد سنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد مواعيد لاحقه لمقابلة باقي المتقدمين، مُتمنية للجميع التوفيق.