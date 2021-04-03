الآثار تكشف سيناريو قاعة العرض المركزى بمتحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود مبروك مستشار سيناريو العرض المتحفى بوزارة السياحة والآثار، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن قاعة العرض المركزى الرئيسية بالمتحف على مساحة 2.570 مترا مربعا، تعرض كل ما يخص الحضارات بدءا من فترة ما قبل التاريخ ثم الحضارة المصرية القديمة مرورا بالحضارة اليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وحتى الفترة المعاصرة وصولا للتراث الشعبى، وبجانب عرض المقتنيات الأثرية يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات من الـ "مالتى ميديا"، منها شاشات العرض ولوحات الجرافيك.

وأشار إلى ان قاعة العرض المركزى تعرض حوالى 1.500 - 2.000 قطعة ،بالاضافة إلى حوالى 350 قطعة تم نقلها اليها من قاعة العرض المؤقت بالمتحف، والتى نقل إليها مقتنيات وقطع متحف النسيج بشارع المعز بعد غلقه.

وأضاف أن القاعة ستعرض كل ما يخص الفخار المصرى القديم والقبطى والإسلامى، إلى جانب عرض محتويات الفترة الأولى من حضارتى دير تاسا ونقادة الأولى والثانية، وحضارة حلوان، والتى اكتشفها الأثرى زكى سعد فى عزبة الوالدة بحلوان فى الفترة من عام 1941 إلى 1944 إلى جانب فاترينة الموضوع الواحد والتى تعرض كل القطع الأثرية المكتشفة المرتبطة بمجال واحد مثل الطب والزراعة.

ولفت إلى انه سيتم كذلك عرض مقتنيات لفنانين مصريين معاصرين باعتبارهم همزة الوصل بين الماضى والحاضر، حيث سيتم عرض عدد من مقتنيات النحات محمود مختار بالإضافة إلى بعض أعمال أشهر الخزافين المصريين، وعرض التجربة المعمارية الفريدة للمهندسين حسن فتحى ورمسيس ويصا واصف.

ومن أهم القطع الأثرية التى ستعرض فى قاعة العرض المركزى بالمتحف جزء من أقدم هيكل عظمى لقدم مومياء تم توصيلها بجزء تعوضى مصنوع من الخشب، تمثال المرضعة ولوحة الولادة من عصر الدولة الحديثة، وتماثيل للملوك امنمحات الثالث على هيئة أبو الهول، وتحتمس الثالث جالسا، ومجموعة الكاهن( سنجم) من عصر الدولة الحديثة ونماذج لمجموعات تماثيل لخدم من الدولة القديمة والذين يقومون بأعمال العجن والخبيز والأفران، و مجموعة تماثيل خشبية ملونة لآلهة من عصر أمنحتب الثانى، وأوانى وتمائم للملك تحتمس الرابع مصنوعة من الفيانس الأزرق، وبردية ونسخة من كتاب الموتى من العصر المتأخر، وتمثال للكاتب المصرى مصنوع من الجرانيت الأحمر مع أدوات الكتابة والأحبار والفرش الخاصة به.

كما سيتم عرض واحدة من أكبر قطع كسوة الكعبة المصنوعة من الحرير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة، وتعتبر هذه القطعة هى أخر كسوة كعبة تم صنعها فى مصر، و50 مشكاة من العصرالاسلامى، ومشربية وبعض الشبابيك الجصية مطعمة بالزجاج الملونة والتى تم نقلها من القلعة إلى جانب المنجل قاطع القمح وهو من الخشب النادر، وعدد من الفئوس الخشبية، و الموازين والمكاييل، والعديد من أدوات الزراعة والصيد التى يعود تاريخها إلى 5.000 سنة.

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.

وقام بتصميم المبنى الاستشارى المعمارى الدكتور الغزالى قصيبة، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وتم تصميم قاعات العرض الداخلى على يد المهندس المعمارى اليابانى أراتا إيسوزاكى، ويشيد المتحف بتمويل مصرى كامل يتوزع ما بين صندوق إنقاذ آثار النوبة بنسبة 45 %، والمجلس الأعلى للآثار بنسبة 55 %، فيما تقدم منظمة اليونسكو الدعم الفنى فى مجال التدريب، والاستشارات حول كيفية تنفيذ المتحف بطرق علمية حديثة.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى المادى والمعنوى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية فى الحضارة المصرية، وقد قامت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو سابقا و وزير السياحة و الآثار بافتتاح قاعة للعرض المؤقت به عام 2017.

وتنفذ الدولة حاليا مشروعا قوميا تشارك فيه جميع الوزارات المعنية، لإزالة عشوائيات منطقة سور مجرى العيون بالكامل و تطوير بحيرة عين الصيرة وإنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة لخلق محور جذب سياحى متكامل بين متحف الحضارة و الأثار الأسلامية الكثيفة بمنطقة الفسطاط حتى يستطيع السائح قضاء يوم كامل فى هذة المنطقة بعد تطويرها والقيام بجولة سياحية فى الأماكن المجاورة مثل مجمع الأديان و العديد من معالم المنطقة الأثرية.