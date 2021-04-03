مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية: موكب المومياوات حدث غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - أكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وعالم الآثار المصرى الدكتور الحسين عبدالبصير، أن موكب المومياوات الملكية ونقل 22 مومياء ملكية يمثل يوما تاريخيا وحدثا غير مسبوق لن يتكرر فى عمر الإنسانية، كما أنه يعكس ويجسد مكانة مصر كرمز ومركز عالمى للحضارة والثقافة منذ أقدم عصور التاريخ وحتى الوقت الحاضر.





وأشار عبد البصير، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن حضور شخصيات دولية لمتابعة هذا الحدث المهم ومنهم مدير عام منظمة اليونسكو والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والعديد من الشخصيات الدولية المهمة يؤكد عظم وأهمية ومحورية مصر فى رعاية التراث الحضارى والآثار والثقافة فى ظل دعم القيادة السياسية المصرية الراعية للآثار والثقافة والفنون.

وقال إن هذا اليوم يمثل "عيدا لمصر" فهو يوم تاريخى فى بلدنا وفى عمر الإنسانية عندما تستقر المومياوات الملكية فى مقرها الأبدى فى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والذى يجرى التجهيز له منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بدعم القيادة الرشيدة للدولة المصرية والحكومة المصرية الداعمة للآثار ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار والعاملين فى متحف الحضارة والمتحف المصرى فى التحرير.

وأضاف أن متحف الحضارة يمثل الضلع الثالث لمثلث السياحة فى مصر فى القرن الحادى والعشرين، فهرم الجيزة الأكبر الضلع الأول والمتحف المصرى الكبير الضلع الثانى والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الضلع الثالث.

وأفاد بأن موكب المومياوات الملكية يبعث رسالة دولية تؤكد استمرارية الدور المصرى فى المنطقة والعالم، منوها إلى أن الرسالة تؤكد أن مصر صانعة الحضارة والثقافة وبلد الأمن والأمان والاستقرار على مر التاريخ.

وشدد على أن هذا الحدث العالمى يؤكد استمرارية النهضة المصرية من الماضى إلى الحاضر وتحقيق التنمية قديما وحديثا.