السيدة إنتصار السيسي: نقل المومياوات الملكية حدث استثنائى فريد وأفخر بانتمائى للحضارة العريقة

نشرت السيدة انتصار السيسى قرينه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منشورا على صفحتها الرسميه بموقع الفيس بوك قالت فيها "تحتفي مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها.

أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة.