النائب محمد الحسيني:الحكومة والبرلمان فى تناغم.. ومستقبل وطن حزب مؤسسى «فيديو»

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تحدث النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، عن حالة التناغم المنتشرة داخل مجلس النواب بين مجلس النواب والحكومة، والعمل كفريق واحد، قائلا" دائمًا اتحدث بلغة «الكرة» فاليوم، لدينا حزب مستقبل وطن، وهو حزب مؤسسي ويضم عدد كبير فى البرلمان الموقر، حيث أن لدينا كوادر مؤثرة مثل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد".

محمد الحسينى: هناك حالة تناغم بين الحكومة والنواب

وأضاف وكيل لجنة الإدارية المحلية، محمد الحسيني، خلال حواره بموقع دوت الخليج الإخباري، أننا نسعى إلى تحقيق الهدف قبل الترتيب، وذلك ويحدث عندما تكون العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تتمكن من الحل على الأرض، موضحا حرص الحكومة وخاصة المهندس مصطفى مدبولى على التواصل والقدوم إلى البرلمان، الأمر الذي يطمئننا كنواب ويعكس أننا فريق واحد، ويؤثر بالإيجاب على المواطن، ويمكننا في النهاية من تحقيق الهدف.

وأشار النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن برلمان 2015 كان عدد المستقلين به أكثر من 400 نائب، ولم يكن هناك عدد كبير ممثل داخل المجلس من قبل حزب بعينه، منوها إلى أن الوضع اختلف هذه المرة، وأصبح لدينا تمثيل كبير داخل البرلمان، وبالتالى طريقة اللعب أصبحت مختلفة.

واكد النائب محمد الحسيني على وجود آلية مختلفة للتفاعل كأدوات برلمانية داخل الحزب، وهذا أمر يتم طرحه داخل القاعة بشكل منظم، الأمر الذي يسهل من تفعيل الأدوات البرلمانية، ويؤدي إلى تحقيق الهدف، فى أقصر الطرق، وهذا يختلف عن 2015.

وأختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني حدسثه قائلا" الآن يوجد زعيم أغلبية ولجان نوعية، وأنا مع نهوض الأحزاب البرلمانية لأنها تساهم فى خروج كوادر تخدم الدولة المصرية".