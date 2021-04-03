نادر مصطفي: وزير الدولة للإعلام فاشل وغير قادر على تحمل المسئولية «فيديو»

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تحدث مقدم استجواب وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن الرأي العام بشأن أداءه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم الرضا، والتى تقتصر على أعضاء مجلس النواب فقط.

نادر مصطفى: هناك إجماع على فشل وزير الدولة للإعلام

قال النائب نادر مصطفي عضو مجلس النمواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اجماع على فشل وزير الدولة للإعلام وعدم قدرته على تحمل مسئولية هذه الحقيبة الوزارية المهمة ،فضلا عن سيادة حالة من عدم الرضا على أداء الوزير، فأعضاء مجلس النواب، كما أن حالة عدم الرضا لم تقتصر على أعضاء البرلمان فقط، بل سادت أيضا بالشارع المصري، كما ان أسامة هيكل وضع الحكومة في موقف حرج مع البرلمان، حيث أنه يمتلك فكر ينطوي على خطورة ليس على نفسه فقط، بل على الجميع، لذلك كانت خطوة تقديم الأستجواب في غاية الأهمية والأمر موكل لأعضاء المجلس بشان سحب الثقة، فالوزارة ليست للمظهرة أو التشريف، بل هي ما أن تكون وشاح على الصدر او حبل على الرقبة، لذلك أطالب السادة النواب بدعمي لإكمال هذه الخطوة.

استجواب وزير الدولة للاعلام

ولفت نادر مصطفي عضو مجلس النواب فى حواره مع موقع دوت الخليج، أن الوزير أهمل مهمته ، ولم يكن هناك استراتيجية موضوعه لقيادة الوزارة .

نادر مصطفي يوجه شكره للرئيس السيسي

ووجه نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث قال: كلمة الشكر لا تكفي لهذا الراجل جراء ما قام به من مجهودات وتضحيات لرفعة هذا الوطن، فهو يضع المواطنين نصب عينيه، ولا يتغافل عن خدمتهم بأي شكل من الأشكال، وقمنا بالتغلب على كافة التحديات تحت قيادته، فهو يمتلك نظرة ورؤية ثاقبة في رؤية الاحداث وأتوجه بكل التحية والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين هذا الكيان والذي لولاه لما أستطعت أن أكون داخل مجلس النواب، واتمنى من الله ان أكون على قدر المسئولية التي كلفت بها...ورسالة أخري لمجلس النواب الذي أعتز بتواجدي تحت قبته وأتمني أن أواصل جهود من خلاله لخدمة الوطن والمواطن..دوت الخليج دوت الخليج تحيامصر.

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والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بدأ انطلاقه بشكل قوي مفعلا ادواته البرلمانية ودوره الرقابي مع الجميع رغم ما يتم من دور رقابي من المجلس علي مدار الفترة الماضية، وخاصة مع وزير الدولة للإعلام ولكنه لم يقدر ذلك، وإعتذر بدون أي مبررات والذي اعتذ ر عن المثول امام النواب لتوضيح نقاط قصوره فى تنفيذ برنامج الوزارة ، وليس من المنطقي أن يتم الإعتذار بهذا الشكل وعدم التقدير لمجلس النواب، الذي يحكم أداءه الدستور والقانون واللائحة، ورئيس المجلس كان واضحا فى حديثه جراء هذا التصرف فى أنه يخالف الدستور وينال من هيبة المجلس وهو أمر مرفوض، وبالتالي تقديم الاستجواب فى حق وزير الدولة للإعلام يأتي وفق الدستور واستوفي الشروط وبالتالي تم إدراجه بجدول الأعمال