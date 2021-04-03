/625485/5-مدربين-مرشحين-لخلافة-موسيماني-في-الأهلي
تعادل النادي الأهلي اليوم السبت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2 قي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.
فيما تزيد فرصة رحيل موسيماني مدرب الأهلي عن القلعة الحمراء وذلك بعد تعادل اليوم وأنخفاض مستوي الفريق ، بينما انتشرت أنباء عن رحيل موسيماني لتدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا.
وإليكم أهم وأبرز الأسماء المرشحة وجاءت القائمة كالأتي:
وهناك بعض المدربين دخلوا دائرة اهتمام اللجنة المشكلة لاختيار مدرب الفريق الجديد وهم الإيطالي ماسيمو كاريرا، الألماني روجر شميت، الأسباني كيكي فلوريس، الكرواتي زوران ماميتش.
وأشارت تقارير منذ أيام جنوب إفريقيا أن هناك شخص واحد هو من يستطيع تدريب منتخب جنوب إفريقيا وعودة الإنتصارات هو موسيماني مدرب النادي الأهلي
وأكدت المجلة الشهيرة، أن موسيماني مدرب النادي الأهلي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع تولي منصب المدرب الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وذلك بعد فشل منتخب جنوب إفريقيا مع موليفي نتسيكي المدرب الفني، في التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بعد خسارة مباراة الجولة الأخيرة أمام السودان 2/2.
بعثة الفريق بالنادي الأهلي غادرت منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.
وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.
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