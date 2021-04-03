/625485/5-مدربين-مرشحين-لخلافة-موسيماني-في-الأهلي

تعادل النادي الأهلي اليوم السبت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2 قي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

فيما تزيد فرصة رحيل موسيماني مدرب الأهلي عن القلعة الحمراء وذلك بعد تعادل اليوم وأنخفاض مستوي الفريق ، بينما انتشرت أنباء عن رحيل موسيماني لتدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا.

وإليكم أهم وأبرز الأسماء المرشحة وجاءت القائمة كالأتي:

وهناك بعض المدربين دخلوا دائرة اهتمام اللجنة المشكلة لاختيار مدرب الفريق الجديد وهم الإيطالي ماسيمو كاريرا، الألماني روجر شميت، الأسباني كيكي فلوريس، الكرواتي زوران ماميتش.

وأشارت تقارير منذ أيام جنوب إفريقيا أن هناك شخص واحد هو من يستطيع تدريب منتخب جنوب إفريقيا وعودة الإنتصارات هو موسيماني مدرب النادي الأهلي

وأكدت المجلة الشهيرة، أن موسيماني مدرب النادي الأهلي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع تولي منصب المدرب الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وذلك بعد فشل منتخب جنوب إفريقيا مع موليفي نتسيكي المدرب الفني، في التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بعد خسارة مباراة الجولة الأخيرة أمام السودان 2/2.

بعثة الفريق بالنادي الأهلي غادرت منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.