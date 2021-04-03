/625490/مفاجأة-في-تشكيل-الزمالك-الرسمي-لمواجهة-مولودية-الجزائر

يواجه فريق الزمالك بعد قليل نظيره مولودية الجزائر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الأمل الأخير للفارس الأبيض للصعود لدور الثمانية من البطولة .

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : محمود جنش .

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

المهاجم : مروان حمدي .

وشهد التشكيل مفاجأة بمشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الرسمي .

قائمة الزمالك

وكان باتريس كارتيرون قد سافر إلى الجزائر بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتضاع عبر قناة بي إن سبورت 4، ضمن شبكات قنوات بي إن الحاصلة على حقوق تلك البطولة .

ويحتل المولودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما يحل الزمالك ثالثا برصيد نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين .