/625490/مفاجأة-في-تشكيل-الزمالك-الرسمي-لمواجهة-مولودية-الجزائر
يواجه فريق الزمالك بعد قليل نظيره مولودية الجزائر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الأمل الأخير للفارس الأبيض للصعود لدور الثمانية من البطولة .
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :
حراسة المرمى : محمود جنش .
خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .
خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .
المهاجم : مروان حمدي .
وشهد التشكيل مفاجأة بمشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الرسمي .
قائمة الزمالك
وكان باتريس كارتيرون قد سافر إلى الجزائر بقائمة ضمت كلا من :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .
خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .
خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتضاع عبر قناة بي إن سبورت 4، ضمن شبكات قنوات بي إن الحاصلة على حقوق تلك البطولة .
ويحتل المولودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما يحل الزمالك ثالثا برصيد نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين .
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