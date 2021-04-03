/625491/تصرف-غريب-من-مدرب-جالطة-سراي-تجاه-مصطفى-محمد--صور

حدث يحدث لأول مرة اليوم حيث منذ انتقاله للعب في قريق جالطة سراي، يخرج مصطفى محمد من المباراة قبل أن يتعدى مدة 45 دقيقة لعب، وذلك في المباراة المقامة اليوم وتجمع بين جالطة سراي وهاتاي سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتا .

وتأخر جالطة سراي بهدفين أمام هاتاي سبور مع انتهاء أحداث الشوط الأول، مما دعى فاتح تريم لإخراج مصطفى محمد بين شوطي اللقاء لأول مرة وإنزال فالكاو بدلا منه . التشكيل الرسمي لجالطة سراي اليوم وأعلن منذ قليل فاتح تريم التشكيل الرسمي لفريق جالطة سراي التركي اليوم : في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا . خط الدفاع: الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير . خط الوسط: الوسط: أوجينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديز - هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي . خط الهجوم: الهجوم: مصطفى محمد . ويستضيف فريق هاتاي سبور التركي نظيره جالطة سراي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز . مركز جالطة سراي في الدوري التركي ويحتل فريق جالطة سراي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 62 نقطة، من واحد وثلاثين مباراة مسجلا واحدا وستين هدف، ومستقبلا سبعة وعشرين هدفا، فيما يحتل فريق هاتاي سبور التركي المركز السادس من ثلاثين مباراة، وبرصيد ثمانية وأربعين نقطة، مسجلا خمسين نقطة، ومستقبلا ستة وثلاثين هدفا .

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