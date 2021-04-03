خاص لـ «دوت الخليج»: الخطيب يناقش الإستعانة بهذا المدرب لمساعدة موسيماني

/625492/خاص-لـ-تحيا-مصر-الخطيب-يناقش-الإستعانة-بهذا-المدرب-لمساعدة-موسيماني

وتمكن الأهلي من الصعود للدور القادم ويأتي في المركز الثاني في المجموعة، بعد سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة حتي الأن.

وهناك ردود أفعال غاضبة من جانب الجماهير ومجلس إدارة النادي بسبب ما يحدث حاليا في طريقة اللاعب من جانب موسيماني، وهو ما دفع الإدارة للتفكير بتواجد مدرب عام مصري صاحب خبرات.

ويناقش مجلس إدارة الأهلي بعد عودة الفريق من السودان فكر ة تواجد أسامة عرابي مدرب الفريق السابق، ليتم إضافتة للتواجد مع الفريق لتقريب الأفكار بين موسيماني ولاعبي الأهلي.

ويرى مسئولي الأهلي أن دائما المشكلة تكون في شوط المباراة الأول ولا يظهر لاعبو الأهلي بالشكل الأمثل وتكون العودة دائما في الشوط الثاني، وهو ما يغضب الإدارة، بسبب عدم تماسك أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكانت هناك أخبار تشير برحيل موسيماني عن الأهلي من أجل تدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة القادمة، ولكن لم يحدث أي جديد في المفاوضات حتى الأن.

الهدف الأول للمريخ عن طريق رمضان عجب لاعب المريخ السوداني من رأسية تسكن شباك محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة الـ25 برئسة صاروخية ، تشبابك بين لاعبين الأهلي والمريخ في الدقيقة ال27 بعد تدخل قوي من لاعب المريخ السوداني علي المدافع أيمن أشرف لاعب المارد الأحمر فيما خرج اللاعب يتلقي الإسعافات الأوليه.

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نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

الهدف الثاني سيف الدين تيري لاعب المريخ السوداني في الدقيقة 26

فرصة ضائعة من محمد شريف لاعب الأهلي في الدقيقة 47، خروج أجاي ودخول طاهر محمد طاهر، ووالتربواليا بديلاً لـ مروان محسن مع بدية الشوط الثاني.

فرصة ضائعة من المريخ السوداني في الدقيقة 65، خروج محمد شريف ودخول وليد سليمان في الدقيقة ال67 ـ خروج أليوديانج ودخول بديلاً حسين الشحات في الدقيقة الـ في68 في ضغظ شامل من فريق المريخ السوداني علي مرمي الأهلي ، في الدقيقة 77 بطاقة صفراء لحارس المريخ السوداني ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ80عن طريق بدر بانون حيث أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر.

الهدف الثاني للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ90