/625493/محمد-الحسيني-أتمنى-الحصول-على-75-فدان-من-أرض-كلية-الزراعة-لعمل-مدينة-جديدة-ببولاق-فيديو

فى نقاش ثرى جمع بين مدير تحرير موقع دوت الخليج، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني، جرى الحديث عن عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، ورفع كفاء الريف المصرى، وغيرها من الأمور.

محمد الحسينى: الحكومة المصرية استجابت لمطالبنا

وقال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية، استجابت لمطالبنا المتكررة، وقامت بتنفيذ الخدمات المطلوبة في دائرة بولاق الدكرور، حيث تم إفتتاح 4 مدارس وخمس منشأت حكومية، وتحمل لافتات يُكتب عليها لأول مرة اسم الرئيس السيسي، فنحن نمتلك منشأت حكومية تم تنفيذها بتكلفة 500 مليون جنيه، كما نمتلك إدارة تعليمية جديدة على مساحة 526 متر بها 326 موظف وتم نقلها بمكان أخر نفخر به جميعا ويليق بالعاملين به ونمتلك 5 مدارس بها 44 فصل، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات التي تم تنفيذها تجعل المواطن يثق في الحكومة والدولة.

محمد الحسينى: الرئيس السيسي قام بمجهود رائع من أجل خدمة المواطنين

ونوه النائب محمد الحسيني، في حواره لموقع دوت الخليج الأخباري، إلى أن الرئيس السيسي قام بمجهود رائع من أجل خدمة المواطنين، فتطويره 4500 قرية كانت بمثابة نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل، موجها رسالة رسالة لكارهي الدولة المصرية الذين يحاولون أن يقللو من حجم وقيمة الإنجازات المصرية، وهي أن كل ما يفعلوه لن يجدي نفعا، فالمواطن أصبح فاهم وواعي لما يحدث ويدور حوله.

كما توجه النائب محمد الحسيني برسالة تحية وتقدير للرئيس السيسي على مجهوداته القيمة والملموسة على أرض الواقع، داعيا إياه لزيارة بولاق الدكرور وإمبابة والطالبية وهذه المناطق الشعبية والتي تدعم دائما بلدها في كل الأوقات.

حلم محمد الحسيني

وأضاف الحسيني في حديثه،" أنا أطمع وأحلم في الحصول على 75 فدان لـ100 فدان في أرض كلية الزراعة والتي تبلغ مساحتها 200 فدان وذلك لعمل مدينة جديدة على أرض كلية الزراعة يستفيد بها أهالي بولاق الدكرور، وأود ان أشير أيضا إلى أن الدولة تقوم بعمل مشروع قومي عملاق يتمثل في محور ترعة الزمر والتي تمتد لـ12 كيلو، كما يتم تنفيذ الخط الثالث في بولاق الدكرور، والذي يمثل نقلة نوعية بالنسبة للاهالي ولكن بعد كل هذا التطوير ينقصنا مدينة جديدة لحل أزمة العشوائيات.