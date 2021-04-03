/625495/تونجيت-قاهر-أندية-شمال-إفريقيا-يضع-الزمالك-في-مؤخرة-المجموعة

حقق تونجيت السنغالي فوزا هاما على الترجي التونسي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليضع الزمالك في أزمة جديدة داخل المجموعة بعد أن رفع الفريق السنغالي رصيده للنقطة الخامسة في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

سجل محمد علي بن رمضان لاعب الترجي الهدف الأول للفريق التونسي، في الدقيقة 28 من احداث الشوط الأول، وتعادل للفريق السنغالي اللاعب سيريني نيانغ في الدقيقة 38 قبل نهايةة أحداث الشوط الأول، قبل أن يحرز باي ديوب من أحداث الشوط الثاني.

ورفع تونجيت السنغالي رصيده للنقطة الخامسة، بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة مولودية الجزائر، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يولية بالعاصمة الجزائرية.

واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : محمود جنش .

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

المهاجم : مروان حمدي .

وشهد التشكيل مفاجأة بمشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الرسمي لمواجهة المولودية .

قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر

وكان باتريس كارتيرون قد سافر إلى الجزائر بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .