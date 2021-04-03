وزير الأوقاف: تاريخنا المصرى عظيم ومبهر حضارة وأخلاقا وقيما

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تاريخنا المصرى تاريخ عظيم ومبهر ومشرف، حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة، عبر عصوره وأجياله المتلاحقة، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم.





وأضاف وزير الأوقاف "وها هى مصر السيسى تضيف لمستها وبصمتها فى مختلف المجالات والميادين، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصرى، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى، لم تنس يومًا عظمة تاريخها ولم تغفل أبدًا عن واقعها ومستقبلها، تضيف كل يوم لبنة إلى لبناته القوية المتجذرة فى أعماق التاريخ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة المبهرة". وتابع "وعلينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد، و إصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التى تليق به بين الأمم كما كان دائمًا، وتحيا مصر التى نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها".

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