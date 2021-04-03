جاءت مصر ثم جاء بعدها التاريخ.. ماذا قال المشاهير عن الموكب الملكى

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "#موكب_المومياوات_الملكيه"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد دقائق من بدء حفل موكب المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام.





فقال الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدى: "جاءت مصر ثم جاء بعدها التاريخ، فيصفون موكب المومياوات الملكية وهو فى طريقه إلى المتحف القومى للحضارة بأنه حدث استثنائى إنهم لا يعلمون أنك يا مصر الاستثناء بتاريخك وحضارتك وأهلك الطيبين الذين صنعوا هذه الحضارة ولا يزالون اليوم يصنعون "، وعلق الفنان "محمود البزاوى" : "النهاردة مصر منورة بحضارتها اللى نورت العالم كله". وعلقت الإعلامية رضوى الشربينى: "مصر ليست دولة تاريخية.. بل مصر جائت ثم جاء التاريخ مصرية وأفتخر"، فيما قالت الكاتبة الإماراتية "مريم الكعبى" :"لأول مرة فى التاريخ

دولةٌ تزّف التاريخ للتاريخ". وقال الفنان "محمد هنيدى" :"مصر محط أنظار العالم من جديد، مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد"

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