عاجل.. الرئيس السيسى يعطى إشارة انطلاق موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسى للمتحف القومى للحضار المصرية، فور وصوله للمتحف، حيث استمع لشرح مفصل من وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى عن ما يحويه المتحف من آثار وتماثيل وغيرها.

ويبدأ مسار موكب المومياوات الملكية تحركه من المتحف المصرى بالتحرير، ثم يمر أمام مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.

وعقب ذلك، يغادر الموكب ميدان التحرير ويتجه إلى ميدان سيمون بوليفار فى جاردن سيتى، ثم يتوجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى يصل إلى قصر العينى، ومنه إلى سور مجرى العيون.

ويسير موكب المومياوات الملكية حتى يصل إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى يصل لمحطته الأخيرة وهى المتحف القومى للحضارة المصرية.