فيديو: تاريخ مدينة الفسطاط .. المحطة الأخيرة لموكب ملوك مصر

جدة - نرمين السيد - تتجه أنظار العالم اليوم إلى مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية أو متحف الفسطاط، والذى يتمّ خلاله نقل 22 مومياء من المومياوات.





مدينة الفسطاط أنشاها عمرو بن العاص 640 ميلاديا، كأول عاصمة مصرية خلال الفتح الإسلامى وسط القاهرة، ويتوسط المتحف القومى للحضارة أو متحف الفساط فى منطقة الفسطاط فى مصر القديمة، ويطل على بحيرة عين الصيرة شرقًا، وبالقرب منه مجمع الأديان غربًا، وتضم الفسطاط مناطق أثرية ثرية منها قلعة:" صلاح الدين والكنيسة المعلقة". ومتحف الفسطاط هو أحد أهم المتاحف فى العالم، ويمثل فصلًا من فصول الحضارة المصرية العريقة، تمّ وضع حجر الأساس لمبنى المتحف فى عام 2002، ويضم كل مظاهر الثراء والتنوع التى تمعت بها الحضارة المصرية على مختلف العصور.

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